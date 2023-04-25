Новости: Политика
25 апреля 2023, 21:40 • Елизавета Калитвенцева • 7350
Правительство работает над оптимизацией военно-врачебных комиссий и экспертиз для военных: Шмыгаль сообщил о первых результатах
КИЕВ. 25 апреля. УНН. премьер-министр Денис Шмыгаль провел совещание по оптимизации процессов военно-врачебной экспертизы и реформирования системы медико-социальной экспертизы, пишет УНН со ссылкой на его Телеграмм-канал.
Детали
Во время совещания с чиновниками, парламентариями и представителями Офиса Президента сообщено о первых результатах в этом направлении.
В частности:
- увеличено количество ВВК;
- принято постановление Правительства о внедрении нового пакета медуслуг в рамках Программы медицинских гарантий;
- разработаны законодательные изменения по созданию ВВК при государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения и по упрощению получения справки об обстоятельствах ранения;
- для улучшения сервиса разработаны рекомендации по организации работы ВВК;
- запущены пилотные проекты электронного документооборота между в/ч и ТЦК и СП;
- определены дальнейшие задачи, сроки и ответственные лица. Конечной целью должно стать удобное и быстрое прохождение ВВК и новые стандарты обслуживания наших военных.
Дополнение
В Минобороны сообщили о намерениях ускорить внедрение электронных очередей в военных медучреждениях.
Источник: УНН
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