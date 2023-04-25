Правительство работает над оптимизацией военно-врачебных комиссий и экспертиз для военных: Шмыгаль сообщил о первых результатах

КИЕВ. 25 апреля. УНН. премьер-министр Денис Шмыгаль провел совещание по оптимизации процессов военно-врачебной экспертизы и реформирования системы медико-социальной экспертизы, пишет УНН со ссылкой на его Телеграмм-канал.

Детали

Во время совещания с чиновниками, парламентариями и представителями Офиса Президента сообщено о первых результатах в этом направлении.

В частности:

увеличено количество ВВК;

принято постановление Правительства о внедрении нового пакета медуслуг в рамках Программы медицинских гарантий;

разработаны законодательные изменения по созданию ВВК при государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения и по упрощению получения справки об обстоятельствах ранения;

для улучшения сервиса разработаны рекомендации по организации работы ВВК;

запущены пилотные проекты электронного документооборота между в/ч и ТЦК и СП;

определены дальнейшие задачи, сроки и ответственные лица. Конечной целью должно стать удобное и быстрое прохождение ВВК и новые стандарты обслуживания наших военных.

Дополнение

В Минобороны сообщили о намерениях ускорить внедрение электронных очередей в военных медучреждениях.