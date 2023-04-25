Правительство внесло на рассмотрение СНБО предложения по санкциям против Ирана

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Кабинет министров Украины внес на рассмотрение СНБО предложения о введении секторальных санкций против Ирана. Соответствующее решение принято на заседании Правительства 25 апреля, сообщила министр экономики Юлия Свириденко, передает УНН.

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“Даем старт секторальным санкциям против Ирана. Предыдущие ограничения, введенные Украиной и нашими партнерами в отношении лиц и компаний, непосредственно причастных к поставкам оружия россии, к сожалению, не были восприняты, как серьезное предупреждение. Что ж – мы усилим наши аргументы. Также будем работать над тем, чтобы к таким жестким решениям присоединилось как можно больше стран мира. Агрессия против Украины не останется безнаказанной. Точно так же не останется безнаказанной помощь агрессору”, - отметила Юлия Свириденко.

Детали

Согласно предложениям Правительства, санкции вводятся сроком на 50 лет и содержат:

предотвращение вывода капиталов резидентами Исламской Республики Иран за пределы Украины;

запрет передачи резидентам Ирана технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;

запрет осуществления инвестиций в Иран и в пользу резидентов страны;

остановку обслуживания электронных платежных средств (в частности, переводов, осуществления расчетов и выдачи наличных), эмитированных резидентами Ирана;

запрет регистрации Национальным банком Украины международной платежной системы, участника международной платежной системы, операторами которых являются резиденты Исламской Республики Иран и т.д.;

ограничение торговых операций с товарами, на международные передачи которых распространяется действие Закона Украины «О государственном контроле за международными передачами товаров военного назначения и двойного использования» с резидентами Исламской Республики Иран (полный запрет), ограничение торговых операций с услугами, которые связаны с поставкой, продажей, передачей, производством или использованием таких товаров, полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок резидентами Исламской Республики Иран по территории Украины, связанных с вышеупомянутыми операциями.

Предложенные Правительством санкции вступят в силу после принятия соответствующего решения Советом национальной безопасности и обороны, введения его в действие Президентом Украины и утверждения постановлением Верховной Рады Украины.

Дополнение

В марте Президент США Джо Байден продлил действие санкций в отношении Ирана, которые продлевают ежегодно с 1995-го.