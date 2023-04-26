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Подоляк: Венгрия не должна комментировать сувернитет нашей страны

Подоляк: Венгрия не должна комментировать сувернитет нашей страны

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Венгрия не должна комментировать сувернитет нашей страны. Об этом сказал Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона отвечая на заявление вице-спикера парламента Венгрии Дору Дуро, которая отметила, что россия должна одобрить вступление Украины в НАТО, пишет УНН.

Цитата

"Почему вообще Венгрия что-то должна комментировать относительно суверенитета нашей Украины, или нашего выбора, или относительно Альянса, который устами генсека НАТО Йенса Столтенберга зафиксировал, что все, абсолютно все страны едины в своем понимании, что Украина должна быть обязательным членом НАТО, кроме, опять же, Венгрии?", - отметил Подоляк.

Детали

Советник Председателя ОП также добавил, что Украина может получить разрешение в россии только с помощью Вооруженных Сил.

"Какое разрешение мы должны получить у россии? Мы должны получить у России одно разрешение — на несуществование России. То есть мы должны его получить нашими Вооруженными силами, объяснив россии, что такие государства неконкурентны и в таком виде существовать не могут. Они должны или трансформироваться, или уменьшить свой объем примитивных амбиций гопника", - подчеркнул Подоляк.

Кроме этого, Подоляк отметил, что после победы Украины, такие страны как Венгрия будут первыми, кто поставит на голосование принятие Украины в НАТО по ускоренной процедуре 

"Венгрия будет одним из наиболее заинтересованных лоббистов, потому что надо будет искупить вину", - подытожил Советник Главы ОП. 

Ранее

Вице-спикер парламента Венгрии Дора Дуро заявила, что Украине нужно разрешение России, чтобы вступить в НАТО. В МИД на это ответили и отметили, что Украина не нуждается в разрешении России, чтобы стать членом Альянса.

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Источник: УНН
Теги: Украина, Венгрия, Михаил Подоляк
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