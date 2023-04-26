В США представили проект резолюции о победе Украины

КИЕВ. 26 апреля. УНН. На Капитолийском холме в США представили двухпартийный проект резолюции нижней Палаты представителей США "О позиции Палаты представителей относительно условий победы Украины", сообщила посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова в Facebook, пишет УНН.

Детали

По словам посла, в проекте резолюции отмечается, что Палата представителей США:

1) подтверждает, что политика Соединенных Штатов заключается в том, чтобы Украина победила вторжение (рф) и восстановила свои международно признанные границы 1991 года;

2) считает, что мир после Победы Украины должен быть обеспечен путем интеграции Украины в НАТО и другие евроатлантические институты, что соответствует долгосрочной политике Соединенных Штатов;

3) заявляет, что Соединенные Штаты должны работать со своими союзниками и партнерами, чтобы гарантировать:

а) выплату рф репараций Украине;

б) помощь мирового сообщества в восстановлении Украины;

и) привлечение руководства рф к ответственности за эту захватническую войну;

г) восстановить справедливость для жертв преступлений, совершенных рф во время ее вторжения.

"Благодарны всем нашим партнерам и друзьям в Конгрессе за лидерство в консолидации помощи Украине и двухпартийного видения нашей общей победы!" - подчеркнула Маркарова.

Напомним

В Белом доме ответили на "голоса" в США по сокращению поддержки Украины.