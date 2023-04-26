Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 40,29 0,0567 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Посол Израиля о возможном старте тестирования системы раннего оповещения в Киеве в мае: система требует адаптации
Посол Израиля о возможном старте тестирования системы раннего оповещения в Киеве в мае: система требует адаптации
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
7965

Предприятия в зоне ЧАЭС после оккупации уже вернулись к нормальной работе - Зеленский

Предприятия в зоне ЧАЭС после оккупации уже вернулись к нормальной работе - Зеленский

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Научные и безопасные предприятия в зоне Чернобыльской атомной электростанции уже вернулись к нормальному режиму работы после освобождения от российских оккупантов в прошлом году, отметил Президент Владимир Зеленский в Facebook, пишет УНН.

Детали

Он указал, что 37 лет назад авария на Чернобыльской атомной станции оставила огромный шрам для всего мира. Утечка радиации превратила некогда уютную и развитую территорию в зону отчуждения. Сегодня 30-километровая зона вокруг ЧАЭС остается опасным местом с высокой концентрацией радиации.

Цитата

"В прошлом году оккупант не только захватил атомную станцию, но и снова подверг опасности весь мир. Прошло больше года с момента освобождения. Научные и безопасные предприятия в зоне ЧАЭС уже вернулись к нормальному режиму работы", - указал Президент.

Украина и мир, по его словам, заплатили высокую цену за ликвидацию последствий катастрофы, которая продолжается и по сей день.

"Мы должны сделать все, чтобы не дать государству-террористу ни одного шанса использовать объекты атомной энергетики для шантажа Украины и всего мира", - подчеркнул Зеленский.

Дополнение

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявлял, что пока российские войска присутствуют на территории крупнейшей в Европе атомной электростанции – Запорожской АЭС – опасность будет существовать для всего человечества.

Источник: УНН
Теги: Россия, оккупация, ЧАЭС, война, Чернобыльская зона, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.