Предприятия в зоне ЧАЭС после оккупации уже вернулись к нормальной работе - Зеленский

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Научные и безопасные предприятия в зоне Чернобыльской атомной электростанции уже вернулись к нормальному режиму работы после освобождения от российских оккупантов в прошлом году, отметил Президент Владимир Зеленский в Facebook, пишет УНН.

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Он указал, что 37 лет назад авария на Чернобыльской атомной станции оставила огромный шрам для всего мира. Утечка радиации превратила некогда уютную и развитую территорию в зону отчуждения. Сегодня 30-километровая зона вокруг ЧАЭС остается опасным местом с высокой концентрацией радиации.

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"В прошлом году оккупант не только захватил атомную станцию, но и снова подверг опасности весь мир. Прошло больше года с момента освобождения. Научные и безопасные предприятия в зоне ЧАЭС уже вернулись к нормальному режиму работы", - указал Президент.

Украина и мир, по его словам, заплатили высокую цену за ликвидацию последствий катастрофы, которая продолжается и по сей день.

"Мы должны сделать все, чтобы не дать государству-террористу ни одного шанса использовать объекты атомной энергетики для шантажа Украины и всего мира", - подчеркнул Зеленский.

Дополнение

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявлял, что пока российские войска присутствуют на территории крупнейшей в Европе атомной электростанции – Запорожской АЭС – опасность будет существовать для всего человечества.