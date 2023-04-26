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Глава МАГАТЭ созвонился с Зеленским: усилия по защите Запорожской АЭС продолжаются

Глава МАГАТЭ созвонился с Зеленским: усилия по защите Запорожской АЭС продолжаются

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что переговорил по телефону с Президентом Украины Владимиром Зеленским и заявил по итогам звонка, что усилия по защите Запорожской АЭС продолжаются, пишет УНН

Цитата

"Имел честь пообщаться с Президентом Украины Владимиром Зеленским в 37-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС и объявить ему о программе МАГАТЭ по оказанию медицинской помощи персоналу на всех украинских атомных электростанциях (АЭС). Мы продолжаем наши усилия по защите Запорожской АЭС", - написал Гросси в Twitter.

Дополнение

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявлял, что пока российские войска присутствуют на территории крупнейшей в Европе атомной электростанции - Запорожской АЭС - опасность будет существовать для всего человечества.

Зеленский в заявлении к 37-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС подчеркнул, что нужно сделать все, чтобы не дать государству-террористу ни одного шанса использовать объекты атомной энергетики для шантажа Украины и всего мира.

Источник: УНН
Теги: Россия, оккупация, Запорожье и Запорожская область, война, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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