Зеленский провел телефонный разговор с лидером Китая Си Цзиньпином: назвал переговоры содержательными

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел длительный телефонный разговор с главой Китая Си Цзиньпином, первый с начала полномасштабной войны рф против Украины. Глава государства назвал переговоры содержательными, передает УНН.

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"Провел длительный содержательный телефонный разговор с главой Китая Си Цзиньпином. Верю, что он, а также назначение посла Украины в Китае, даст мощный толчок развитию наших двусторонних отношений", - отметил Зеленский в Twitter.

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Лидер Китая Си не посещал Украину с начала полномасштабного вторжения. Европейские лидеры призвали Си Цзиньпина по крайней мере поговорить по телефону с Президентом Украины Владимиром Зеленским, но китайский лидер до сих пор не делал этого.

При этом Си поддерживал связи с президентом россии путиным, которого он назвал «дорогим другом» во время недавнего визита в москву.

В отличие от западных государств, Китай не вводил санкции против москвы из-за вторжения россии в Украину в феврале 2022 года.

Однако он стремился позиционировать себя как посредника для достижения мира.

В конце февраля Пекин обнародовал свою "позицию по политическому урегулированию украинского кризиса", план из 12 пунктов, в котором предлагается "уважать суверенитет всех стран", "отказаться от менталитета холодной войны" и "прекратить боевые действия", надеясь "начать мирные переговоры".

Комментируя "мирный план" по завершению войны россии против Украины, предложенный Китаем, Зеленский заявил, что документ является не резолюцией или декларацией, а лишь мнениями, которыми поделилась эта страна, и некоторые пункты по инициативе непонятны.

При этом США выражали обеспокоенность тем, что китайское правительство может планировать поставлять оружие и боеприпасы россии. Недавно Блинкен заявил, что Китай "не перешел границу" по поводу летальной помощи россии.