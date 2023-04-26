Новости: Политика
26 апреля 2023, 14:51 • Юлия Шрамко • 3630
Китай после переговоров Си и Зеленского направит в Украину спецпредставителя правительства
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Китай отправит специального представителя китайского правительства по вопросам Евразии в Украину. Об этом по итогам переговоров главы Китая Си Цзиньпина и Президента Украины Владимир Зеленского сообщили китайские СМИ, пишет УНН.
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"Китайская сторона направит специального представителя правительства КНР по евразийским делам в Украину и другие страны для проведения углубленной коммуникации со всеми сторонами по политическому урегулированию украинского кризиса", - говорится в заявлении.
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Источник: УНН
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