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Китай после переговоров Си и Зеленского направит в Украину спецпредставителя правительства

Китай после переговоров Си и Зеленского направит в Украину спецпредставителя правительства

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Китай отправит специального представителя китайского правительства по вопросам Евразии в Украину. Об этом по итогам переговоров главы Китая Си Цзиньпина и Президента Украины Владимир Зеленского сообщили китайские СМИ, пишет УНН.

Цитата

"Китайская сторона направит специального представителя правительства КНР по евразийским делам в Украину и другие страны для проведения углубленной коммуникации со всеми сторонами по политическому урегулированию украинского кризиса", - говорится в заявлении.

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Источник: УНН
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