Проявление бессилия и страха: Данилов объяснил, почему рф прибегла к новым угрозам ядерным оружием

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Новые угрозы россии ядерным оружием являются свидетельством проявления бессилия и страха. Чем хуже ситуация на фронте, тем чаще будут звучать истерические «ядерные» заявления от рф. Об этом заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает УНН.

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«Любые угрозы рф по применению ядерного оружия – это проявление бессилия и страха. Чем хуже ситуация на фронте, тем чаще будут звучать истерические «ядерные» заявления, как показатель понимания кремлем неотвратимости поражения и неизбежности расплаты», - написал Данилов в Twitter.

Дополнение

Заместитель председателя совета безопасности Дмитрий Медведев назвал ядерное оружие для россии "скрепкой, которая удерживает государство". Он утверждает, что россия может применить ядерное оружие первой, если агрессия против нее будет угрожать существованию государства.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявляли, что они еще не видели, чтобы россия размещала тактическое ядерное оружие в беларуси, несмотря на заявления Москвы о том, что они намерены это сделать.