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В рф уверяют, что Румыния "хочет кусочек Украины": официальный Бухарест ответил

В рф уверяют, что Румыния "хочет кусочек Украины": официальный Бухарест ответил

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Официальный Бухарест отреагировал на фейковые заявления руководителей рф и в частности экс-президента дмитрия медведева, что Румыния якобы "хочет кусочек Украины". Краткое заявление в Twitter сделал министр иностранных дел Богдан Ауреску, который назвал российские фейки неубедительными, передает УНН.

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"Бывший президент рф дмитрий медведев говорит, что Румыния и другие соседние с Украиной страны "мечтают" получить "кусочки" ее территории. Так неубедительно и неправильно!" - написал Ауреску.

Он также подчеркнул, что Румыния полностью поддерживает территориальную целостность Украины и ее усилия выиграть "отвратительную агрессивную войну".

Добавим

Ряд российских чиновников и пропагандистов неоднократно заявляли, что Польша, Румыния и другие соседние страны "мечтают" получить "кусочки" территории Украины.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Румыния
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