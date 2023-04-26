В рф уверяют, что Румыния "хочет кусочек Украины": официальный Бухарест ответил

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Официальный Бухарест отреагировал на фейковые заявления руководителей рф и в частности экс-президента дмитрия медведева, что Румыния якобы "хочет кусочек Украины". Краткое заявление в Twitter сделал министр иностранных дел Богдан Ауреску, который назвал российские фейки неубедительными, передает УНН.

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"Бывший президент рф дмитрий медведев говорит, что Румыния и другие соседние с Украиной страны "мечтают" получить "кусочки" ее территории. Так неубедительно и неправильно!" - написал Ауреску.

Он также подчеркнул, что Румыния полностью поддерживает территориальную целостность Украины и ее усилия выиграть "отвратительную агрессивную войну".

Бывший президент RU @MedvedevRussiaE говорит, что Румыния&другие страны, соседние с Украиной, "мечтают" получить "куски" ее территории. Так отстойно&ошибается! РО полностью поддерживает территориальную целостность UA & ее усилия по победе в мерзкой агрессивной войне RU против нее! @DmytroKuleba — Богдан Ауреску (@BogdanAurescu) 25 апреля 2023 года

Добавим

Ряд российских чиновников и пропагандистов неоднократно заявляли, что Польша, Румыния и другие соседние страны "мечтают" получить "кусочки" территории Украины.