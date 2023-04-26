Шмыгаль встретился с президентом Италии: обсудили сотрудничество в финансовой и оборонной сферах

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Премьер-министр Денис Шмыгаль встретился с президентом Италии Серджо Маттареллой. Они обсудили актуальные направления сотрудничества в финансовом, оборонном и санкционном секторах, передает УНН.

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«Углубляем украинско-итальянское сотрудничество. Встретился с Президентом Италии Серджо Маттареллой. Поблагодарил за всестороннюю помощь и последовательную позицию Италии в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Работаем ради победы и восстановления Украины!» - написал Шмыгаль в Twitter.

Также Шмыгаль сообщил, что Италия будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

«Благодарен за эти слова солидарности Президенту Италии Серджо Маттарелле. Во время нашей встречи обсудили актуальные направления сотрудничества: финансовый, оборонный, санкционный секторы. Ценим военно-техническую помощь Италии для сил безопасности и обороны Украины. Рассчитываем, что комплекс SAMP/T как можно быстрее прибудет в Украину и станет на защиту украинского неба», - сообщил Шмыгаль в Telegram.

Он выразил благодарность за готовность присоединиться к реализации Формулы мира Президента Владимира Зеленского, а также за поддержку европейских стремлений Украины.

«Ожидаем, что Италия так же поддержит вступление Украины в НАТО. Ведь это станет лучшей гарантией мира и безопасности в Европе», - отметил Шмыгаль.

Дополнение

Папа Римский Франциск планирует встретиться с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в четверг, 27 апреля, накануне визита Папы в Венгрию.