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Украина приближается к мобильному роумингу с ЕС: зафиксированы сроки и условия присоединения

Украина приближается к мобильному роумингу с ЕС: зафиксированы сроки и условия присоединения

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Украина и ЕС официально зафиксировали сроки и условия присоединения к европейскому роумингу. Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram, передает УНН.

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«Окончательно утвердили изменения в Приложение 17-3 Соглашения об ассоциации. Так открыли путь для официального старта роуминга. Теперь должны обновить украинское законодательство по роумингу в соответствии с европейским до 24 апреля 2024 года», - написал Федоров.

Он отметил, что происходит работа дальше совместно с украинскими операторами и НКЭК.

Дополнение

Ранее Федоров сообщал, что Украина приближается к мобильному роумингу с ЕС, что должно снизить цены на звонки близким в Европе.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина
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