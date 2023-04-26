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Украина ожидает от итальянского агентства поддержки в 1 млрд евро для восстановления

Украина ожидает от итальянского агентства поддержки в 1 млрд евро для восстановления

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Украина рассчитывает на активное участие Италии в восстановлении и ожидает от итальянского агентства SACE поддержки в размере 1 млрд евро. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

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«Украина рассчитывает на активное участие Италии в восстановлении. Подчеркнул это во время встречи с Премьер-министром Джорджей Мелони. В частности, ожидаем от итальянского агентства SACE поддержки в размере 1 млрд евро, которая поможет восстановить экономику, инфраструктуру, базовые гуманитарные и социальные потребности людей», - написал Шмыгаль.

Он призвал также способствовать конфискации российских активов, ведь это основной ресурс для будущего большого восстановления.

Дополнение

Премьер-министр Денис Шмыгаль встретился с президентом Италии Серджо Маттареллой. Они обсудили актуальные направления сотрудничества в финансовом, оборонном и санкционном секторах.

Источник: УНН
Теги: война, Италия, восстановление, Денис Шмыгаль
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