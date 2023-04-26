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Украина ожидает от Италии уменьшения цен на российскую нефть и санкции против ядерной отрасли рф

Украина ожидает от Италии уменьшения цен на российскую нефть и санкции против ядерной отрасли рф

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Украина ожидает усиления санкционного давления на россию, в частности, уменьшение цен на российскую нефть, санкции против ядерной отрасли рф и выход бизнеса с рынка рф. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

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«Ожидаем усиления санкционного давления на россию. Уменьшение цен на российскую нефть, санкции против ядерной отрасли рф, выход бизнеса с российского рынка, контроль за введенными ограничениями», - сообщил Шмыгаль.

По его словам, среди прочего, он обсудил с премьер-министром Италии Джорджей Мелони интеграцию в ЕС и НАТО и имплементацию Формулы мира Президента Владимира Зеленского.

«Подчеркнул необходимость активных действий со стороны Италии и других партнеров для освобождения из российского плена гражданских украинцев, в том числе детей», - отметил Шмыгаль.

Он поблагодарил Джорджу Мелони за готовность поддерживать украинские евроинтеграционные усилия и за высокую оценку украинских реформ.

Дополнение

Премьер-министр Денис Шмыгаль встретился с президентом Италии Серджо Маттареллой. Они обсудили актуальные направления сотрудничества в финансовом, оборонном и санкционном секторах.

Источник: УНН
Теги: Украина, Италия
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