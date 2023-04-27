Накопительная пенсия в Украине: кто и сколько будет платить с зарплаты ежемесячно

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Украина готовится к внедрению накопительной пенсионной системы, которая предусматривает добровольную уплату взносов как работодателем, так и работниками. Об этом пишет УНН со ссылкой на сайт партии «Слуга Народа».

Детали

Согласно законопроекту №9212, планируется, что украинцы до 55 лет, которые работают, или самозанятые, в частности ФЛП, добровольно будут платить ежемесячно взносы с зарплаты в размере: 2023 год – 1%, 2024 – 1,5%, 2025 – 2%.

Для старших украинцев и работающих пенсионеров все взносы будут уплачиваться в солидарную систему и пенсионные правила останутся неизменными.

Как пояснила председатель партии «Слуга Народа» Елена Шуляк, финансирование пенсий будет происходить за счет уменьшения единого социального взноса для лиц, участвующих в новой системе, на соответствующий процент ежегодно.

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«К тому же государство будет софинансировать из государственного бюджета взносы пропорционально: 2023 год – 1%, 2024 – 1,5%, 2025 – 2%. А вот для самозанятых и ФЛП государство будет делать взносы на паритетных началах», – сообщила Шуляк.

Она также отметила, что участник пенсионной системы может временно использовать часть средств, накопленных на его индивидуальном пенсионном счете, на цели и в порядке, определенные Кабинетом Министров Украины.

«Таким образом мы создаем стимулы к накоплению на пенсию, не создавая дополнительной нагрузки на работодателя. Более того, государство софинансирует взносы в накопительную систему, увеличивая размер личных накоплений и создает Накопительный фонд для обеспечения сохранности взносов граждан и устойчивости системы», – назвала преимущества принятия законопроекта Елена Шуляк.

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