Не может быть никакого мира за счет территориальных компромиссов: Зеленский о разговоре с Си

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил подробности разговора с председателем КНР Си Цзиньпином и подчеркнул - не может быть никакого мира за счет территориальных компромиссов, передает УНН.

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Как сообщил Зеленский в Telegram-канале, во время часового общения с главой КНР "обсудили весь комплекс актуальных вопросов двусторонних отношений. Отдельное внимание уделили путям возможного взаимодействия с целью установления справедливого и устойчивого мира для Украины".

"Никто не желает мира больше, чем украинский народ. Мы – на своей земле и боремся за наше будущее, реализуя неотъемлемое право на самооборону. Мир должен быть справедливым и устойчивым, основанным на принципах международного права и уважения к Уставу ООН. Не может быть никакого мира за счет территориальных компромиссов. Территориальная целостность Украины должна быть восстановлена в пределах 1991 года", - подчеркнул Зеленский.

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По словам Главы государства, также во время разговора обсудили пути укрепления украинско-китайского партнерства.

"До полномасштабного российского вторжения Китай был торговым партнером Украины номер один. Верю, что наш сегодняшний разговор даст мощный импульс для возвращения, сохранения и развития этой динамики на всех уровнях", - резюмировал Зеленский.

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Зеленский провел телефонный разговор с лидером Китая Си Цзиньпином.

Кроме того, Зеленский назначил послом Украины в Китае Павла Рябикина, который до этого возглавлял Минстратегпром.