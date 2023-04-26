Зеленский и Си во время разговора обменялись мнениями относительно "мирного плана" Китая и формулы мира

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский и председатель Китая Си Цзиньпинь во время разговора обменялись мнениями относительно китайского «мирного плана» и украинской формулы мира. Об этом сообщил спикер Главы государства Сергей Никифоров в эфире телемарафона, передает УНН.

Цитата

«Важен сам факт этого разговора. Это возобновление диалога с 2021 года. Возобновление диалога на самом высоком уровне – это само по себе очень важно. Состоялся, как говорят наши дипломаты, обмен мнениями. Председатель КНР лично уже представил китайский мирный план. Президент Украины рассказал о своей формуле мира. Приятно, что есть определенные точки пересечения – это что касается, например, не использования ядерного оружия, его нераспространения, что нельзя брать в заложники ядерные объекты. Также приятно, что Китай заинтересован в восстановлении мира», - рассказал Никифоров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вопрос, готов ли Китай принять хотя бы частично позицию Украины, открыт: политолог о разговоре Зеленского и Си

Никифоров отметил, что сегодняшний разговор и назначение посла Украины в Китае дает надежду, что украинско-китайские взаимоотношения и их развитие получат новый толчок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский назначил Рябикина послом Украины в Китае

Зеленский провёл телефонный разговор с лидером Китая Си Цзиньпином.