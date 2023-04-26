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Итальянское агентство SACE готово выделить еще 1 млрд евро Украине

Итальянское агентство SACE готово выделить еще 1 млрд евро Украине

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Экспортно-кредитное агентство Италии готово выделить еще 1 млрд евро для Украины, чтобы поддержать торгово-финансовые операции. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

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«Экспортно-кредитное агентство Италии в дополнение к линии в 500 млн евро готово выделить еще 1 млрд евро, чтобы поддержать торгово-финансовые операции», - сообщил Шмыгаль.

Дополнение

Ранее сообщалось, что Украина рассчитывает на активное участие Италии в восстановлении и ожидает от итальянского агентства SACE поддержки в размере 1 млрд евро.

Источник: УНН
Теги: Украина, Италия
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