Новости: Политика
26 апреля 2023, 20:03 • Анна Мурашко • 7425
Итальянское агентство SACE готово выделить еще 1 млрд евро Украине
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Экспортно-кредитное агентство Италии готово выделить еще 1 млрд евро для Украины, чтобы поддержать торгово-финансовые операции. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.
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«Экспортно-кредитное агентство Италии в дополнение к линии в 500 млн евро готово выделить еще 1 млрд евро, чтобы поддержать торгово-финансовые операции», - сообщил Шмыгаль.
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Ранее сообщалось, что Украина рассчитывает на активное участие Италии в восстановлении и ожидает от итальянского агентства SACE поддержки в размере 1 млрд евро.
Источник: УНН
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