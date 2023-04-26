В этом году нужно сделать все, чтобы подготовить проект восстановления Украины - Зеленский

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже в этом году нужно сделать все по максимуму, чтобы подготовить проект восстановления Украины. Об этом он сказал во время выступления на Конференции по восстановлению Украины в Риме, передает УНН.

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«Мы должны сделать – и сделаем! – все, чтобы эта российская война завершилась российским же поражением. А значит, уже в этом году должны сделать все по максимуму, чтобы подготовить самый масштабный экономический проект нашего времени в Европе – проект восстановления Украины», - сказал Зеленский.

Зеленский также пригласил Италию строить новую безопасность вместе с Украиной.

«Приглашаю ваши бизнесы, ваши инвестиции, ваш опыт уже сейчас приходить в Украину», - призвал Зеленский.

Кроме того, он отметил, что в этой войне мир увидел, что нужно для реальной защиты каждой нации.

«Мир увидел, как надо изменить энергетику и инфраструктуру, производство и логистику, киберсистемы и образовательное пространство, оборонную промышленность и оснащение армии… Итак, в мире есть спрос на новые стандарты безопасности, чтобы каждая страна могла защититься от любых проявлений агрессии, террора или стихии. И мы в Украине создаем такие стандарты безопасности», - заявил Президент.

Дополнение

Украина рассчитывает на активное участие Италии в восстановлении и ожидает от итальянского агентства SACE поддержки в размере 1 млрд евро.