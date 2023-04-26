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Зеленский обсудил с премьером Италии продолжение оборонного сотрудничества

Зеленский обсудил с премьером Италии продолжение оборонного сотрудничества

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Италии Джорджей Мелони продолжение оборонного сотрудничества и будущие международные мероприятия, передает УНН.

Цитата

«Провел телефонный разговор с Премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Поблагодарил за проведенную конференцию по восстановлению Украины и за ее личное лидерство в неослабевающей поддержке украинского народа. Попутно обсудили продолжение оборонного сотрудничества и будущие международные мероприятия», - написал Зеленский в Telegram.

Дополнение

Премьер-министр Денис Шмыгаль встретился с президентом Италии Серджо Маттареллой. Они обсудили актуальные направления сотрудничества в финансовом, оборонном и санкционном секторах.

Источник: УНН
Теги: Украина, Италия
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