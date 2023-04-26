Есть возможность дать новую энергию отношениям Украины и Китая - Зеленский

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Сейчас есть возможность дать новую энергию отношениям Украины и Китая. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем обращении, передает УНН.

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"Говорил сегодня с лидером Китая. Это был длительный и довольно рациональный разговор. О таких разговорах обычно говорят, что они открывают возможности. Сейчас есть возможность дать новую энергию нашим отношениям – Украины и Китая.

Есть возможность применить политическое влияние Китая, чтобы вернуть силу принципам и правилам, на которых должен держаться мир. Украина и Китай, как и абсолютное большинство мира, одинаково заинтересованы в прочности суверенитета наций и территориальной целостности… В соблюдении главных правил безопасности, в частности о недопустимости угроз ядерным оружием и распространения ядерного оружия по миру.

Мы одинаково заинтересованы, чтобы ситуация вокруг Запорожской атомной станции наконец была полностью защищена и чтобы атомные станции вообще никогда снова не использовались ради военных целей – а именно такое циничное использование АЭС россия пытается сделать нормой", - сказал Президент.

Детали

Зеленский также отметил, что проинформировал Си Цзиньпина об усилиях страны по восстановлению морского экспорта продовольствия и услышал слова поддержки Черноморской зерновой инициативы, а также – поддержки гуманитарных усилий, в частности программы "Зерно из Украины".

"Конечно, существенная часть разговора – это наши взгляды на то, как можно восстановить справедливый мир. Я представил украинскую формулу мира, ее конкретные пункты. Мы договорились продолжить наши коммуникации", - добавил Президент.

Владимир Зеленский также сказал и о том, что принял участие в конференции в Риме, которая была посвящена восстановлению Украины.

"Это такой особый формат общения чиновников и представителей промышленности и бизнеса наших стран, Украины и Италии. Чтобы можно было напрямую привлечь в Украину тех, кто олицетворяет экономическое могущество Италии.

Я благодарю госпожу Премьер-министра Джорджи Мелони за эту конференцию, за ее слова о неизменной поддержке Украины. Важно, что уже сейчас намечаем наше сотрудничество в 24-м году. В частности, это касается будущего итальянского председательства в G7, а также подготовки большой донорской конференции по восстановлению", - подчеркнул Глава государства.

Напомним

Зеленский обсудил с премьером Италии продолжение оборонного сотрудничества.