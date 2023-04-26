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Зеленский: годовщина Чернобыльской катастрофы - тот день, когда стоит напомнить всем, насколько хрупкой является наша безопасность

Зеленский: годовщина Чернобыльской катастрофы - тот день, когда стоит напомнить всем, насколько хрупкой является наша безопасность

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Годовщина Чернобыльской катастрофы – это именно тот день, когда стоит напомнить всем в мире, насколько хрупкой является безопасность. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении, пишет УНН.

Цитата

"Говорил сегодня с директором МАГАТЭ Гросси. Годовщина Чернобыльской катастрофы – это именно тот день, когда стоит напомнить всем в мире, насколько хрупкой является наша безопасность. И тем более тогда, когда уже более года ежедневно и ежеминутно сохраняется искусственно созданная россией угроза радиационной катастрофы на Запорожской атомной станции", - подчеркнул Президент. 

Детали

Зеленский отметил, что только полный контроль Украины над ЗАЭС может вернуть и полную безопасность, причем не только нашей стране, но и всей Европе, всему миру.

"Радиация не признает государственных границ так же, как и российская федерация. И только полное соблюдение правил может гарантировать безопасность", - отметил Глава государства.

Владимир Зеленский также поблагодарил Рафаэля Гросси за его инициативу специальной программы медицинской поддержки для персонала всех украинских атомных станций. 

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Источник: УНН
Теги: Чернобыль, атомная энергетика, МАГАТЭ, Владимир Зеленский
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