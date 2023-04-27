Зеленский: каждый российский пленный - это возможность обмена нашего человека

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Каждый российский пленный – это возможность обмена украинцев. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Президента Украины Владимира Зеленского.

Детали

Президент отметил, что из российского плена удалось вернуть в Украину еще 44 человека. Большинство из них – это рядовые, сержанты и офицеры по разным направлениям. Так, среди них есть защитники "Азовстали" и Мариуполя, других городов Донецкой области, Херсонщины, и Харьковщины. Также, удалось вернуть двух гражданских.

"Обо всех помним. И даже если по конкретному человеку нет точной информации о том, что с ним произошло, где может находиться, такого человека все равно ищут и все проверяют настолько, насколько возможно. Украина должна вернуть всех своих", - отметил Зеленский.

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"Я благодарю всех вас, ребята, кто координирует эту работу: Буданов, Ермак, Лубинец, Усов, Малюк, Клименко… Спасибо каждому и каждой, кто помогает и в ГУР МО, и в Офисе, и в СБУ, и в других наших структурах.

Конечно, спасибо отдельно всем нашим воинам на передовой, кто собирает пополнение для обменного фонда. Каждый российский пленный – это возможность обмена нашего человека", - подчеркнул Глава государства.

Президент отметил, что всего за время полномасштабной войны уже 2279 украинцев и украинок возвращены из российского плена.

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