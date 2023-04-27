Подоляк: позиция Украины зафиксирована на межгосударственном общении с Китаем

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Позиция Украины зафиксирована на межгосударственном общении с Китаем. Об этом заявил Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона, комментируя телефонный разговор Президента Украины Владимира Зеленского с главой Китая Си Цзиньпинем, пишет УНН.

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"Президент публично зафиксировал, что никаких территориальных компромиссов быть не может. А это уже фиксация позиции на межгосударственном уровне, между Китаем и Украиной. Китай высказал 12 пунктов своего мирного плана, но Китай не слышал позицию Украины. Сегодня, она зафиксирована на межгосударственном общении", - отметил Подоляк.

Детали

Комментируя телефонный разговор Зеленского и Си Цзиньпиня, Советник руководителя ОП добавил:

"Это четко фиксирует изменение глобального политического пространства. россии как субъекта нет. Китай начинает постепенно заполнять это место, которое еще вчера занимала рф.

Если говорить о войне в Украине, то единственным субъектом, который точно может правильно расставить акценты относительно того, как ее оценивать и относительно последствий - это безусловно Президент Украины. И именно это было сделано.

Президент потом отметил, что они обсуждали мирные инициативы Китая и формулу мира, предложенную Зеленским, и нашли определенные точки взаимопонимания в этом. Потому что главное для Украины - вывод российских войск за территорию страны и возвращение к международному праву. И, кстати, Китай говорит, что он также всегда настаивает на сувернитете и территориальной целостности", - подчеркнул Михаил Подоляк.

К тому же, Советник главы ОП заметил, что направление в Украину спецгруппы со стороны Китая является еще одной важной реакцией на обсуждаемые с Президентом Зеленским вопросы.

"Безусловно, Китай сразу отреагировал на то, что проговаривалось с Президентом Зеленским, и направит сюда спецгруппу с Ли Хуэем. Это человек, который абсолютно точно понимает "дичь" российского сообщества как таковой, ведь он много времени там работал. Возможно, будет наработана более четкая логистическая карта действий", - подытожил Подоляк.

Напомним

Зеленский провел телефонный разговор с лидером Китая Си Цзиньпином. Они, в частности, во время разговора обменялись мнениями о "мирном плане" Китая и формуле мира.