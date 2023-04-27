На платформе ProKrym запустили курс для госслужащих об украинской политике деоккупации Крыма

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Для госслужащих и политических лиц на образовательной онлайн-платформе «Зрозуміло!» доступен онлайн-курс «ProKrym: государственная политика реинтеграции Крыма». Это – просветительский курс об истории Крымского полуострова, украинской политике деоккупации и реинтеграции, и противодействии российской агрессии, информируют в Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания, передает УНН.

Детали

Просветительский курс, как указано, разработан для государственных служащих, работников органов местного самоуправления и политиков по отдельным правовым и политическим вопросам государственной политики в контексте временной оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополь.

Целью курса является ознакомление его участников с темой государственной политики в отношении временно оккупированной территории АР Крым и Севастополя, событий и процессов, происходящих на полуострове, а также государственной политикой по деоккупации полуострова и реинтеграции граждан с этих территорий.

Онлайн-курс состоит из вводного видео, 10 лекций на украинском языке с крымскотатарскими субтитрами и дополнительной лекции с комментариями экспертов на английском языке. Продолжительность видеолекций – около 10 минут. Лекции расскажут о:

Истории и общественно-экономических процессах на Крымском полуострове до 2014 года

Начале вооруженной агрессии рф и временной оккупации Крымского полуострова в феврале 2014 года

Процессах в АР Крым и г. Севастополь во время временной оккупации

Коренных народах и национальные меньшинствах (сообществах): правах и развитии

Работе украинских органов власти АР Крым и г. Севастополь во время временной оккупации

Международной политике по деоккупации Крымского полуострова

Правосудии по результатам временной оккупации Крымского полуострова

Переходном правосудии как инструменте преодоления последствий войны

Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий АР Крым и города Севастополь

Интеграции Крымского полуострова и его населения после деоккупации в контексте реформ

Цитата

«В курсе, который был разработан при участии Представительства Президента Украины в Автономной Республике Крым, как национального офиса Крымской платформы, содержится информация об истории Крымского полуострова, в том числе и в контексте развития коренных народов и украинцев; основные события и последствия временной оккупации полуострова и его населения; ключевые нормативно-правовые акты, позиции Украины по терминологии и отдельным важным вопросам, связанным с временной оккупацией; крымских органах государственной власти, временно перемещенных и действующих на подконтрольной правительству территории Украины; позиции международных институций в контексте временной оккупации части территории государства; международных судебных процессах между Украиной и россией и многое другое», – объясняется на образовательной платформе «Зрозуміло!».

Напомним

Украина готовится к деоккупации территорий - формирует кадровый резерв и планы стабилизации.

Справочно

В 2014 году российская федерация временно оккупировала Автономную Республику Крым и город Севастополь. С тех пор Украина осуществляет дипломатические, экономические, гуманитарные, гуманитарные, безопасностные и информационные меры для деоккупации Крымского полуострова.

Обращение украинской власти в международные институты для привлечения агрессора к ответственности за многочисленные международные преступления и нарушения прав человека в результате временной оккупации не прекращаются ни на день. Международное сообщество не признало попытки аннексии и осудило действия россии по временной оккупации и дальнейшей неоколонизации и милитаризации Крыма, а также системные нарушения прав человека, репрессии в отношении коренных народов и преследования за украинскую идентичность.

В 2021 году была основана площадка для консолидации международных усилий по деоккупации украинского полуострова – Международная Крымская платформа.

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