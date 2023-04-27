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Ермак и Залужный снова созвонились с коллегами из США: обсудили поставки вооружения и боеприпасов

Ермак и Залужный снова созвонились с коллегами из США: обсудили поставки вооружения и боеприпасов

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный обсудили с американскими коллегами поставки вооружения и боеприпасов и проинформировали их об актуальной ситуации на поле боя, сообщили в ОП, пишет УНН.

Детали

«В рамках постоянного диалога с союзниками руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный провели телефонный разговор с советником Президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли», - говорится в сообщении.

Сообщается, что американская сторона была проинформирована об актуальной ситуации на поле боя, возможных действиях врага и мерах, которые принимают силы безопасности и обороны Украины с целью освобождения украинских земель.

«Андрей Ермак и Валерий Залужный акцентировали на важности продолжения активной поддержки партнерами украинской армии, в частности поставки вооружения и боеприпасов», - отмечается в сообщении.

Кроме того, руководитель Офиса Главы государства выразил благодарность команде Президента Джозефа Байдена, обеим палатам Конгресса США и народу Америки за мощную поддержку и лидерство в вопросе отражения российской агрессии и защиты свободы и демократических ценностей в Европе.

Дополнение

ЕС работает над ускорением поставок боеприпасов для Украины.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, военная помощь, война
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