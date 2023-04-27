Шмыгаль встретился с Папой Римским: передал фотоальбом о преступлениях рф и рассказал о взгляде Украины на путь к миру

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Ватикане встретился с Папой Римским Франциском, во время которой передал фотоальбом о преступлениях рф в Буче, Бородянке и других городах и рассказал о взгляде Украины на путь к миру, о чем сообщил в Telegram, пишет УНН.

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"В Ватикане встретился с Его Святейшеством, Папой Франциском. Рассказал, как украинцы ежедневно вынуждены бороться за свои жизни в войне, которую развязала россия", - написал Шмыгаль.

"Мы ценим усилия Святого Престола, направленные на завершение войны, и считаем, что лучший путь к миру — это формула Президента Украины Владимира Зеленского. Надеемся, Ватикан присоединится к ее реализации, в частности к процессу возвращения пленных и депортированных, восстановлению справедливости и фиксации окончания войны", - подчеркнул глава украинского правительства.

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Также Шмыгаль указал, что передал Папе Франциску фотоальбом о преступлениях россии в Буче, Бородянке и других городах Украины. "Этот альбом наглядно демонстрирует ненависть и жестокость агрессора, которые он принес на украинские земли", - отметил Премьер.

Он поблагодарил Его Святейшество за гуманитарную помощь, а также за лечение в ватиканском госпитале украинских детей, пострадавших от российской агрессии.

"Пригласил Папу Франциска в Украину. Будем рады приветствовать Понтифика в эти нелегкие времена. Рассчитываем, что Святой Престол использует свое влияние, чтобы вернуть мир на все наши земли", - отметил Шмыгаль.