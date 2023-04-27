Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 40,39 0,1060 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Вопрос, готов ли Китай принять хотя бы частично позицию Украины, открыт: политолог о разговоре Зеленского и Си
Вопрос, готов ли Китай принять хотя бы частично позицию Украины, открыт: политолог о разговоре Зеленского и Си
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
3720

Кулеба: предоставление Украине F-16 сдержит россию, а не спровоцирует ее

Кулеба: предоставление Украине F-16 сдержит россию, а не спровоцирует ее

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что поставки Киеву истребителей F-16 не спровоцируют Россию на эскалацию конфликта, а наоборот - будут сдерживать. Об этом глава МИД Украины сообщил в Twitter, передает УНН.

Цитата

"Виды оружия, которое, как нам сказали, «спровоцирует Россию к эскалации», если оно будет поставлено в Украину, но этого так и не произошло:

  • Артиллерия
  • РСЗО
  • ПВО
  • Танки
  • Ракеты дальнего радиуса действия

F-16 тоже не будет. Предоставление Украине F-16 сдержит Россию, а не спровоцирует ее. Пора сделать этот шаг", - написал Кулеба.

Дополнение

Как ранее сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу с просьбой помочь преодолеть оборонные табу в отношениях с партнерами – то, что касается дальнобойного оружия и современной авиации для Украины.

Позже Верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе Кристофер Каволи заявил, что украинские вооруженные силы получат необходимое вооружение вовремя для будущего контрнаступления против российских войск. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский встретился с советником Сунака по нацбезопасности: призвал Лондон взять лидерство в воздушной коалиции

Источник: УНН
Теги: МИД, истребители, война
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.