Кулеба: предоставление Украине F-16 сдержит россию, а не спровоцирует ее

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что поставки Киеву истребителей F-16 не спровоцируют Россию на эскалацию конфликта, а наоборот - будут сдерживать. Об этом глава МИД Украины сообщил в Twitter, передает УНН.

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"Виды оружия, которое, как нам сказали, «спровоцирует Россию к эскалации», если оно будет поставлено в Украину, но этого так и не произошло:

Артиллерия

РСЗО

ПВО

Танки

Ракеты дальнего радиуса действия

F-16 тоже не будет. Предоставление Украине F-16 сдержит Россию, а не спровоцирует ее. Пора сделать этот шаг", - написал Кулеба.

Дополнение

Как ранее сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу с просьбой помочь преодолеть оборонные табу в отношениях с партнерами – то, что касается дальнобойного оружия и современной авиации для Украины.

Позже Верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе Кристофер Каволи заявил, что украинские вооруженные силы получат необходимое вооружение вовремя для будущего контрнаступления против российских войск.

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