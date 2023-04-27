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Резников о предоставлении западных самолетов: мы добьем этот вопрос

Резников о предоставлении западных самолетов: мы добьем этот вопрос

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Министр обороны Алексей Резников уверен, что Украина в будущем получит от союзников самолеты, но для начала партнеры должны решить, кто сколько самолетов готов передать. Об этом Резников сказал в интервью РБК-Украина, передает УНН.

Цитата

"Сейчас ключевая наша задача с партнерами - это обеспечение нас запчастями, обслуживанием, ремонтом и боеприпасами к тем системам, которые мы получили: от снайперской винтовки до "Хаймарса" и танка. Относительно самолетов - я уверен, мы добьем этот вопрос", - утверждает Резников.

Детали

На вопрос, может ли это произойти в этом году министр ответил, что здесь играет фактор практичности.

"Это тот фактор, о котором я говорил - практичность. Самолеты - это самое дорогое. Соответственно, дать самолеты, потом их обслуживать, плюс ракеты и бомбы к ним - это очень дорого. Поэтому, принимая решение, надо понимать - а все ли готовы под этим подписаться. Вот под танками подписались и видим: кто-то четыре дает, кто-то шесть… Не двести, не триста", - пояснил Резников.

Глава Минобороны отметил, что ключевой игрок здесь все равно США, а "они очень прагматичны и считают деньги".

"И это нормально, это жизнеспособно. Потому что у нас есть партнеры, которые нам что-то дали, а потом говорят: обслуживать дальше вас мы не можем, у нас нет ресурса, если хотите - покупайте. Тоже вроде бы справедливо… И с самолетами то же самое. Когда будет подсчитано, кто сколько готов дать и поддерживать на должном уровне - тогда решение будет принято", - подытожил Резников.

Добавим

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что поставка Киеву истребителей F-16 не спровоцирует россию на эскалацию конфликта, а наоборот - будет сдерживать.

Источник: УНН
Теги: самолет, Украина, Алексей Резников
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