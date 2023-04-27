На Киевщине сразу две общины разорвали договоры постоянного землепользования УПЦ МП
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Броварская и Березанская общины на Киевщине прекратили договоры постоянного пользования земельными участками для церквей УПЦ МП. Об этом сообщил заместитель председателя Броварской районной государственной администрации Алексей Дорошенко в Facebook, пишет УНН.
Детали
Броварской городской совет принял решение о прекращении договоров постоянного пользования земельными участками для церквей УПЦ МП. По словам Дорошенко, речь идет о 4 земельных участках на которых расположено 5 храмов. На начало широкомасштабной российской агрессии в феврале прошлого года к ПЦУ принадлежало только 4 храма в Броварской общине, которая состоит из Броваров и сел Требухов и Княжичи. Еще 11 приходов имели подчинение УПЦ.
"За год все существенно изменилось: в УПЦ осталось лишь 5 храмов, а общины ПЦУ владеют уже 10. Сегодня сразу две общины Броварского района принимают аналогичные решения: Броварская и Березанская", - сообщил Дорошенко.
Дополнение
Как ранее сообщал УНН, за лишение УПЦ МП права пользования более двадцати земельных участков единогласно проголосовал Черновицкий горсовет.
Процесс спровоцирован инцидентом, во время одного из воскресных богослужений в Хмельницком кафедральном соборе УПЦ МП.
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