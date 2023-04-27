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На Киевщине сразу две общины разорвали договоры постоянного землепользования УПЦ МП

На Киевщине сразу две общины разорвали договоры постоянного землепользования УПЦ МП

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Броварская и Березанская общины на Киевщине прекратили договоры постоянного пользования земельными участками для церквей УПЦ МП. Об этом сообщил заместитель председателя Броварской районной государственной администрации Алексей Дорошенко в Facebook, пишет УНН.

Детали

Броварской городской совет принял решение о прекращении договоров постоянного пользования земельными участками для церквей УПЦ МП. По словам Дорошенко, речь идет о 4 земельных участках на которых расположено 5 храмов. На начало широкомасштабной российской агрессии в феврале прошлого года к ПЦУ принадлежало только 4 храма в Броварской общине, которая состоит из Броваров и сел Требухов и Княжичи. Еще 11 приходов имели подчинение УПЦ.

"За год все существенно изменилось: в УПЦ осталось лишь 5 храмов, а общины ПЦУ владеют уже 10. Сегодня сразу две общины Броварского района принимают аналогичные решения: Броварская и Березанская", - сообщил Дорошенко.

Дополнение

Как ранее сообщал УНН, за лишение УПЦ МП права пользования более двадцати земельных участков единогласно проголосовал Черновицкий горсовет. 

Процесс спровоцирован инцидентом, во время одного из воскресных богослужений в Хмельницком кафедральном соборе УПЦ МП. 

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Источник: УНН
Теги: Киевская область, УПЦ МП, ПЦУ
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