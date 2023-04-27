Война рф против Украины и "зерновая сделка": Эрдоган поговорил с путиным

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Президент Турции Реджеп Эрдоган поговорил с президентом рф владимиром путиным по телефону. Как сообщает Анадолу, речь шла о российско-украинской войне и "зерновой сделке", передает УНН.

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"В телефонном разговоре президента Эрдогана с путиным было оценено развитие российско-украинской войны и исследования в контексте зерновой сделки", - пишет издание.

Добавим

Кроме того, по данным СМИ, Эрдоган поблагодарил президента россии путина, с которым он разговаривал по телефону, за его вклад в развитие атомной электростанции Аккую, где сегодня состоится первая церемония доставки ядерного топлива.

Напомним

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник прервал интервью в прямом эфире, а затем вернулся и извинился, заявив, что ему стало плохо. Как написал Эрдоган в Twitter, все его публичные мероприятия отменены по совету врачей.

Как отмечает AFP, 69-летний турецкий лидер во вторник выступил с тремя предвыборными речами перед парламентскими и президентскими выборами 14 мая. Он должен был завершить вечер выступлением в прямом эфире для совместного интервью с Ulke TV и Kanal 7. Однако его появление на ТВ началось с более чем 90-минутным опозданием, а затем было прервано посреди вопроса через десять минут шоу. Камера задрожала, и репортер, задававший вопрос, поднялся со своего стула, когда трансляция прекратилась.

Эрдоган вернулся примерно через 15 минут, чтобы извиниться за то, что ему стало плохо.

"Вчера и сегодня была тяжелая работа. Поэтому у меня желудочный грипп", - сказал Эрдоган.

По данным СМИ, у президента случился инфаркт. Однако его администрация опровергла данную информацию.