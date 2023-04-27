Руководитель АРМА обсудил с экспертами ЕС роль ведомства в борьбе с организованной преступностью

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Руководитель АРМА Дмитрий Жоравович принял участие во встрече с экспертами ЕС, в ходе которой обсудили роль органа в борьбе с организованной преступностью, уровень межведомственного и международного сотрудничества. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает УНН.

Детали

Европейская комиссия, в рамках выездной сессии в Киев с 17 по 23 апреля 2023 года, начала экспертную проверку с целью проведения общей оценки правовой и институциональной базы, а также институциональных возможностей органов власти Украины в сфере борьбы с организованной преступностью.

Глава Нацагентства проинформировал экспертов о функциях и полномочиях, законодательных инициативах АРМА, достижениях и вызовах. По результатам оценки, представители ЕС предоставят рекомендации по улучшению потенциала Украины в этой сфере и согласованию с международными стандартами и законодательством ЕС.

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Цитата

“Украина как страна-кандидат на вступление в ЕС является объектом мониторинга, который включает ежегодные отчеты по странам. Частью так называемых “фундаментальных основ” и одной из важных сфер оценки в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС – является борьба с организованной преступностью”, - говорится в сообщении.

Напомним

В интервью УНН Дмитрий Жоравович рассказал, что в сфере розыска активов АРМА сотрудничает с различными международными организациями и региональными объединениями, такими как Europol, Interpol, различными региональными организациями Азии, Африки, Карибского региона. Это дает Нацагентству преимущество над правоохранительными органами, ведь позволяет оперативно получать необходимую информацию.

“В сфере розыска мы очень эффективно работаем фактически со всеми профильными институтами и большинством иностранных юрисдикций. Преимущество АРМА заключается в возможности быстро получать от партнеров информацию об активах по принципу взаимности. Наши правоохранительные органы преимущественно получают информацию в рамках международной правовой помощи, и эта процедура может тянуться месяцами и годами. Мы же получаем данные за считанные дни”, - рассказал Жоравович.