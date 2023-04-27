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Ситуация на фронте и поставки оружия: Ермак и Залужный поговорили с Салливаном и Милли

Ситуация на фронте и поставки оружия: Ермак и Залужный поговорили с Салливаном и Милли

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный провели телефонный разговор с советником Президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли. Речь шла о ситуации на фронте и поставках оружия, передает УНН.

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"Проинформировали американскую сторону об актуальной ситуации на поле боя, возможных действиях врага и мерах, которые принимают силы безопасности и обороны Украины с целью освобождения украинских земель.

Акцентировали на важности продолжения активной поддержки партнерами украинской армии, в частности поставки вооружения и боеприпасов", - написал Ермак в Telegram, комментируя разговор с партнерами.

Добавим

Кроме того глава ОП выразил благодарность команде Президента Джозефа Байдена, обеим палатам Конгресса США и народу Америки за мощную поддержку и лидерство в вопросе отражения российской агрессии и защиты свободы и демократических ценностей в Европе.

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Источник: УНН
Теги: США, Россия, Украина, война
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