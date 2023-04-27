Командующий ВМС Неижпапа провел онлайн встречу с командующим 6 флота ВМС США: темы разговора

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Командующий Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа провел онлайн встречу с командующим 6 флота ВМС США, передает УНН.

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"Сегодня, командующий Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа провел онлайн встречу с командующим 6 флота Военно-Морских Сил Соединенных Штатов Америки вице-адмиралом Томасом Иши. Командующий национального флота проинформировал иностранного коллегу о текущей ситуации в Азово-Черноморском регионе, вызванной преступными действиями российской федерации", - говорится в сообщении.

Детали

Основными темами разговора были предоставление материально-технической помощи партнеров и подготовка личного состава украинских ВМС. Значительное внимание было уделено вопросам усиления противоминной безопасности.

По завершению онлайн встречи командующий ВМС ВС Украины выразил слова благодарности народу Соединенных Штатов Америки за поддержку Украины и поблагодарил иностранного коллегу за постоянную помощь.

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