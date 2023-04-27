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ПАСЕ официально признала ордер на арест путина

ПАСЕ официально признала ордер на арест путина

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла важную резолюцию, которая касается принудительной депортации украинских детей и взрослых в россию, а также признала ордер на арест российского диктатора владимира путина. Об этом сообщил нардеп, член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко в Telegram, передает УНН

Детали

Гончаренко отмечает, что в резолюции ПАСЕ впервые упоминается термин "геноцид" в отношении действий рф в официальном документе такого уровня.

Кроме того, Парламентская Ассамблея приветствует решение Международного уголовного суда по ордеру на арест президента россии путина, и уполномоченного по правам детей рф марии львовой-беловой.

"И это одно из самых главных решений ПАСЕ в этой резолюции. Не все члены ПАСЕ являются странами, которые ратифицировали Римский статут (Статут по которому выдан арест путина). И именно принятие этой резолюции расширяет круг стран, где путин официально считается подозреваемым в военных преступлениях. путин — разыскиваемый военный преступник. Теперь это подтвердила и ПАСЕ", - написал Гончаренко.

Ранее

Незаконная массовая депортация украинских детей российскими оккупационными властями признана геноцидом. Соответствующую резолюцию поддержали в ПАСЕ.

Источник: УНН
Теги: ПАСЕ, Украина
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