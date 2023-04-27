ПАСЕ официально признала ордер на арест путина

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла важную резолюцию, которая касается принудительной депортации украинских детей и взрослых в россию, а также признала ордер на арест российского диктатора владимира путина. Об этом сообщил нардеп, член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко в Telegram, передает УНН.

Детали

Гончаренко отмечает, что в резолюции ПАСЕ впервые упоминается термин "геноцид" в отношении действий рф в официальном документе такого уровня.

Кроме того, Парламентская Ассамблея приветствует решение Международного уголовного суда по ордеру на арест президента россии путина, и уполномоченного по правам детей рф марии львовой-беловой.

"И это одно из самых главных решений ПАСЕ в этой резолюции. Не все члены ПАСЕ являются странами, которые ратифицировали Римский статут (Статут по которому выдан арест путина). И именно принятие этой резолюции расширяет круг стран, где путин официально считается подозреваемым в военных преступлениях. путин — разыскиваемый военный преступник. Теперь это подтвердила и ПАСЕ", - написал Гончаренко.

Ранее

Незаконная массовая депортация украинских детей российскими оккупационными властями признана геноцидом. Соответствующую резолюцию поддержали в ПАСЕ.