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Оружия достаточно не бывает: эксперт о предоставленной партнерами технике для украинской армии
Оружия достаточно не бывает: эксперт о предоставленной партнерами технике для украинской армии
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Вступление Украины в НАТО станет достоянием для Альянса - Шмыгаль

Вступление Украины в НАТО станет достоянием для Альянса - Шмыгаль

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Вступление Украины в НАТО станет достоянием для Североатлантического Альянса, заявил на пресс-конференции в Риме премьер-министр Денис Шмыгаль, добавив, что Украина ждет четкий ответ на вопрос – когда Украина станет членом блока, передает корреспондент УНН.

Цитата

“На сегодня украинская армия уже является армией, которая воюет по стандартам НАТО и оружием НАТО. Убежден, что вступление Украины в НАТО станет достоянием для Альянса. Мы ожидаем от саммита в Вильнюсе конкретики от наших партнеров, и надеемся, что получим ответы на вопрос – когда Украина станет членом НАТО. Конечно, мы просим о поддержке всех наших партнеров, которые помогают нам в нашей борьбе”, – подчеркнул премьер-министр.

Дополнение

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что НАТО должно принять политическое решение, которое определит график вступления Украины, или непосредственно на саммите Альянса в Вильнюсе этим летом, или до конца 2023 года.

Источник: УНН
Теги: НАТО, Украина
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