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Украина и Италия подписали 6 меморандумов о сотрудничестве: Шмыгаль назвал, какие именно

Украина и Италия подписали 6 меморандумов о сотрудничестве: Шмыгаль назвал, какие именно

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Украина и Италия подписали шесть меморандумов о сотрудничестве в области экологии, промышленности, логистики и энергетики. Кроме этого, еще два меморандума подписаны между регионами Италии и Украины, сообщил на пресс-конференции в Риме премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

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“Мы подписали 6 меморандумов в области экологии, в сотрудничестве в промышленной отрасли, в сотрудничестве в области логистики, в энергетической сфере. Также два меморандума были подписаны между регионами Украины и Италии, что еще раз демонстрирует налаживание прямых связей между громадами”, – сообщил премьер.

Детали

Премьер-министр проинформировал о темах, которые лидеры государств обсудили в рамках встреч. Среди таких, в частности, “формула мира” Президента Владимира Зеленского. Глава правительства подчеркнул, что стороны подробно прошлись по всем пунктам, первым и самым важным из которых является ядерная безопасность.

“Также мы обозначили ключевые направления нашего быстрого восстановления для итальянского бизнеса. Для того, чтобы итальянские компании имели понимание – с чем и когда надо и можно приходить в Украину. Ключевые направления – это энергетическое восстановление, гуманитарное разминирование, восстановление поврежденного жилья, критической инфраструктуры, а также восстановление нашей отрасли микро-малого и среднего бизнеса. Итальянский бизнес выразил заинтересованность в участии в восстановлении Украины”, - добавил Шмыгаль.

Дополнение

Премьер-министр сообщил, что Украина расширяет горизонты сотрудничества с Италией в области ВПК.

Источник: УНН
Теги: Украина, Италия, сотрудничество
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