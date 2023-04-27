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Украинцев, которые не примут гражданство рф, могут депортировать с оккупированных территорий: путин подписал указ

Украинцев, которые не примут гражданство рф, могут депортировать с оккупированных территорий: путин подписал указ

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Президент россии владимир путин подписал указ, согласно которому граждане Украины на оккупированных территориях и владельцы паспортов "лнр" и "днр" в будущем могут быть депортированы, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

По данным росСМИ, жители оккупированных территорий должны либо стать гражданами россии или заявить о своем желании сохранить имеющиеся у них гражданство и отказаться приносить присягу гражданина россии.

Согласно указу, те, кто откажется, сохранят право находиться по месту жительства до 1 июля 2024 года, в дальнейшем они будут считаться иностранцами.

При этом, если такие люди будут угрожать "национальной безопасности", планировать экстремистские и террористические преступления, то они могут быть выдворены.

На какую именно территорию они намерены выдворяться, в указе не уточняется.

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Источник: УНН
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, война
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