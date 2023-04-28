Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 40,35 -0,0457 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Оружия достаточно не бывает: эксперт о предоставленной партнерами технике для украинской армии
Оружия достаточно не бывает: эксперт о предоставленной партнерами технике для украинской армии
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
6180

Украина получит промежуточный отчет от Европейской комиссии по вступлению в ЕС до конца весны - Шмыгаль

Украина получит промежуточный отчет от Европейской комиссии по вступлению в ЕС до конца весны - Шмыгаль

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Украина выполнила все семь рекомендаций Европейского Союза, определенные при получении статуса кандидата. Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции в Риме, Украина надеется, что до конца этой весны Еврокомиссия объявит промежуточный отчет о результатах выполнения этих рекомендаций, передает корреспондент УНН.

Детали

Шмыгаль проинформировал, что Украина выполняет все реформы, которые необходимы для вступления в ЕС, несмотря на войну. В частности, создана антикоррупционная инфраструктура, которая полностью действует так, как было договорено с европейскими партнерами.

Также сейчас происходит процедура селфскрина законодательства – 27 тысяч нормативных актов сейчас сопоставляются с европейскими.

Цитата

“Мы полностью будем готовы к процедуре переговоров уже в конце этого года. Надеюсь, что уже к концу этой весны Еврокомиссия объявит промежуточный отчет о результатах выполнения семи рекомендаций. Официальный отчет осенью откроет перед нами двери относительно процедуры переговоров”, – добавил глава правительства.

Дополнение

Европейская комиссия может отложить устный отчет о прогрессе Украины, Молдовы и Грузии на пути в ЕС с весны на июнь.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина, вступление, Денис Шмыгаль
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.