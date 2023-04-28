Украина получит промежуточный отчет от Европейской комиссии по вступлению в ЕС до конца весны - Шмыгаль

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Украина выполнила все семь рекомендаций Европейского Союза, определенные при получении статуса кандидата. Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции в Риме, Украина надеется, что до конца этой весны Еврокомиссия объявит промежуточный отчет о результатах выполнения этих рекомендаций, передает корреспондент УНН.

Детали

Шмыгаль проинформировал, что Украина выполняет все реформы, которые необходимы для вступления в ЕС, несмотря на войну. В частности, создана антикоррупционная инфраструктура, которая полностью действует так, как было договорено с европейскими партнерами.

Также сейчас происходит процедура селфскрина законодательства – 27 тысяч нормативных актов сейчас сопоставляются с европейскими.

Цитата

“Мы полностью будем готовы к процедуре переговоров уже в конце этого года. Надеюсь, что уже к концу этой весны Еврокомиссия объявит промежуточный отчет о результатах выполнения семи рекомендаций. Официальный отчет осенью откроет перед нами двери относительно процедуры переговоров”, – добавил глава правительства.

Дополнение

Европейская комиссия может отложить устный отчет о прогрессе Украины, Молдовы и Грузии на пути в ЕС с весны на июнь.