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Молдова вошла в перечень стран, которые поддерживают создание спецтрибунала против россии

Молдова вошла в перечень стран, которые поддерживают создание спецтрибунала против россии

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Молдова вошла в перечень стран, которые поддерживают создание спецтрибунала против россии, теперь таких государств стало 35. Об этом написал в своем Твиттер Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после разговора с Министром иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску, пишет УНН.

Цитата

"Продуктивные переговоры с хорошим коллегой и другом Нику Попеску.

Обсудил шаги, необходимые для начала переговоров о вступлении в ЕС в 2023 году. Он проинформировал меня о решении Молдовы присоединиться к Основной группе по созданию Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Теперь таких стран стало 35".

Дополнение

Украина призвала международное сообщество поддержать создание специального трибунала для привлечения руководства рф к ответственности за преступление агрессии против Украины.

Генпрокурор Украины назвал две возможные модели создания трибунала за преступление агрессии. К коалиции за спецтрибунал для рф уже были присоединились 34 страны. Молдова же стала 35.

Источник: УНН
Теги: Россия, трибунал, Украина, Молдова, Дмитрий Кулеба
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