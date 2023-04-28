Подоляк: дорожная карта вступления Украины в НАТО должна быть обсуждена в Вильнюсе

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Дорожная карта вступления Украины в НАТО должна быть обсуждена в Вильнюсе. Об этом заявил Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона, пишет УНН.

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"Во-первых, практически есть консолидированная позиция всех членов Альянса в том, что Украина должна быть членом.

Во-вторых, все понимают, что война является сдерживающим фактором и что во время войны, во время непосредственно боевых действий, безусловно, вступления как бюрократической процедуры быть не может.

Но, в-третьих, мы понимаем, что как только война закончится на условиях Украины, то в очень короткие сроки Украина должна вступить в НАТО. Важно, чтобы на этот момент все было четко прописано относительно бюрократической процедуры вступления - когда и как.

Дорожная карта должна быть обсуждена именно в Вильнюсе", - отметил Подоляк.

Детали

Михаил Подоляк добавил, что одно из ключевых условий участия Украины в саммите в Вильнюсе - это конкретика по логистическому плану вступления в НАТО.

"Это очень важно для Украины. Потому что Президент практически откровенно об этом говорит - не надо делать декларативных заявлений, что двери уже открыты, но надо немножко подождать. Мы хотим получить или четкое календарное понимание - когда мы будем в НАТО, то есть какое время у нас займет прохождение определенных процедур бюрократических, или хотим получить логистический план по вступлению", - подчеркнул Советник руководителя ОП.

По мнению Подоляка, такой логистический план уже сегодня начерчен в черновике.

Напомним

Михаил Подоляк заявил, что Венгрия не должна комментировать сувернитет Украины.