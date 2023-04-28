"Ракетные удары являются ответом рф на все мирные инициативы": Кулеба отреагировал на утреннюю российскую атаку

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем Twitter отреагировал на утренние удары армии рф, подчеркнув, что Украине для защиты нужны истребители F-16, ведь с российской стороны инициативы мира - это ракетные обстрелы, пишет УНН.

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"Ракетные удары, которые убивают невинных украинцев во сне, в том числе 2-летнего ребенка, являются ответом россии на все мирные инициативы. Путь к миру - изгнать россию из Украины. Путь к миру - вооружить Украину истребителями F-16 и защитить детей от российского террора", - написал Кулеба.

Дополнение

Как ранее сообщал УНН, глава внешнеполитического ведомства неоднократно подчеркивал, что поставки Украине истребителей F-16 не спровоцируют россию на эскалацию конфликта, а наоборот - будут сдерживать.

Ночная атака армии рф на Умань в Черкасской области унесла жизни уже 7 человек. В результате падения обломков вражеской ракеты в городе Украинка в Киевской области пострадал ребенок, девочка госпитализирована. В Днепре разрушен частный дом. Погибли 2-летняя девочка и 31-летняя женщина. Три человека пострадали.

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