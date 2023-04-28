В Украине одобрили план по безбарьерному пространству: предусматривает работу протезистов и поддержанное проживание

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Правительство определило план по созданию безбарьерного пространства в Украине. Он вовлекает в работу 20 министерств, которые должны обеспечить людям с инвалидностью и слабозащищенным слоям населения свободный доступ к образованию, трудоустройству, передвижению и другим важным сферам жизни, пишет УНН со ссылкой на Минцсоцполитики.

Детали

Кабмин определил план мероприятий на 2023-2024 годы по реализации Национальной стратегии создания безбарьерного пространства в Украине на период до 2030 года при поддержке первой леди Елены Зеленской.

Стратегия предполагает создание условий для свободного доступа по 6 основным направлениям:

Общественный и гражданский – предполагает обеспечение равных возможностей участия всех людей в жизни общин и государства; Образовательное – создание равных возможностей и свободного доступа к образованию, включая образование на протяжении жизни; Экономическое - обеспечение условий и возможностей для трудоустройства, занятия предпринимательством молодежи, женщин, пожилых людей, людей с инвалидностью; Информационное - условия, при которых люди независимо от их функциональных нарушений или коммуникативных возможностей имеют доступ к информации в различных форматах и с использованием технологий, учитывающих их потребности и возможности; Физическое - создание среды, в которой общественные сооружения и публичные места, транспорт и услуги физически доступны для всех; Цифровое - обеспечение доступа к информации, общению, публичным и другим услугам онлайн для всех общественных групп, включая пожилых людей, людей с инвалидностью, людей, проживающих в сельской местности и т.д.

Своими главными задачами Минсоцполитики в рамках принятого плана называет обеспечение людей вспомогательными средствами реабилитации, в том числе, через привлечение протезистов/ортезистов в мультидисциплинарные команды в медицинских учреждениях; обеспечение услугой раннего вмешательства для выявления проблем со здоровьем на ранних этапах жизни ребенка, а также предоставление услуги поддержанного проживания лицам, нуждающимся в постороннем уходе.

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«Мы уже изменяем систему обеспечения вспомогательными средствами реабилитации для быстрого и удобного предоставления услуг, создаем механизмы поддержки трудоустройства людей с инвалидностью для возможности их профессиональной реализации. Реализация Плана поможет каждому и каждому в полной мере использовать свой потенциал и жить полноценной жизнью в Украине», - отметила министр социальной политики Оксана Жолнович.

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