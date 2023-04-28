Винницкий облсовет одобрил прекращение договоров аренды земли и недвижимости УПЦ МП

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Винницкий областной совет своим решением прекращает договоры аренды недвижимости и земельных участков с религиозными организациями УПЦ в единстве с московским патриархатом, сообщили в облсовете, пишет УНН.

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"Своим решением областной совет прекращает договоры аренды недвижимого имущества, земельных участков и запрещает любое пользование имуществом (в т.ч. договоры о совместной деятельности), что является общей собственностью территориальных общин сел, поселков, городов Винницкой области, с религиозными организациями УПЦ в единстве с московским патриархатом и другими религиозными организациями, аффилированными с центрами влияния религиозных организаций, руководящие центры которых находятся за пределами Украины в государстве, осуществляющем военную агрессию против Украины", - говорится в сообщении.

Детали

Указано, что на сессии депутаты поддержали предложение обратиться к территориальным громадам Винницкой области о прекращении договоров аренды недвижимого имущества, земельных участков и запрета пользования имуществом, являющимся собственностью территориальных громад с религиозными организациями УПЦ в единстве с московским патриархатом.

Кроме этого, областной совет рекомендовал Винницкой ОВА провести инвентаризацию земельных участков и религиозных сооружений, находящихся в государственной, коммунальной и частной собственности и переданных в пользование религиозным организациям УПЦ в единстве с московским патриархатом и другим с руководящими центрами в государстве, осуществляющем военную агрессию против Украины.

Винницкие депутаты также обратились в Верховную Раду относительно "безотлагательного рассмотрения проектов законов, которые окончательно на законодательном уровне запретят деятельность российской церкви в Украине". Это уже второе обращение областного совета 8 созыва к центральным органам власти по этому вопросу. Первое было принято 25 ноября 2022 года.

Дополнение

Несколько областей уже проголосовали за запрет деятельности УПЦ МП, а также за лишение права пользоваться земельными участками.

Активизировался процесс после того, как во время одного из воскресных богослужений в Хмельницком кафедральном соборе УПЦ МП произошел конфликт между мужчиной в военной форме и священнослужителем храма. Священника, который избил военного в Хмельницком, впоследствии объявили в розыск.