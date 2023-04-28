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Оружия достаточно не бывает: эксперт о предоставленной партнерами технике для украинской армии
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Резников о контрнаступлении: подготовка завершается

Резников о контрнаступлении: подготовка завершается

Алексей Резников

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников во время пресс-конференции сообщил, что подготовка к контрнаступлению завершается, передает корреспондент УНН.

Он подчеркнул, что большинство деталей разглашать не может.

Цитата

«Подготовка завершается. Потому что, кроме оружия и военной техники, есть еще ее освоение нашими военными. А мы очень современные системы получили, особенно в части «бронированного кулака». (…) Сама техника объявлена, подготовлена и частично доставлена. А есть техника, на которой завершаются учебные программы, и уже экипажи вместе с ними прибудут, тогда, когда будет определено Главкомом место. Но если говорить в глобальном смысле, то в высоком процентном режиме мы готовы – дальше вопрос за Генеральным штабом, за командованием. (…) Как только будет Божья воля, погода и решение командиров – мы это сделаем», - сообщил министр.

Детали

Он добавил, что партнеры передали и передают Украине большое количество танков, в частности «Леопардов», бронированной техники. Также, по его словам, ожидается передача танков «Абрамс», и украинские экипажи уже поехали на учения, но в этом контрнаступлении они, вероятно, поучаствовать не успеют.

Напомним

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр указывала, что не надо сводить публично украинское контрнаступление только к каким-то активным наступательным действиям, потому что речь идет о стратегической цели ВСУ - освободить все оккупированные территории. 

Источник: УНН
Теги: Минобороны, война, наступление, Алексей Резников

В тексте упоминаются

Резников Алексей
Резников Алексей
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