Резников ожидает, что на саммите НАТО Украину включат в программу Альянса по аудиту нацзакупок

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников ожидает, что на Вильнюсском саммите НАТО Украина будет включена в программу сотрудничества с Агентством НАТО по поддержке и снабжению. Об этом он заявил во чам пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

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"Я надеюсь, что на саммите НАТО в Вильнюсе в июле будет объявлено о включении Украины в пакет программ НАТО, в частности National Procurement Review (Программа обзора национальных закупок Агентства НАТО по поддержке и снабжению - ред.). Мы зайдем в эту программу, я в этом даже не сомневаюсь. Это будет одним из системных шагов, которые приближают нас к участию в Альянсе де-юре", - заявил Резников.

Детали

Программа направлена на аудит и анализ систем закупок для оборонной сферы, подготовку соответствующих специалистов и разработку рекомендаций.

Кроме того, министр сообщил, что при Минобороны создан Офис по поддержке изменений. Возглавила его Юлия Макушевская. Министр ожидает, что Офис поможет выявлять коррупционные риски с тем, чтобы их устранять.

Ранее

Министр обороны Украины Алексей Резников обсудил с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом "ряд конкретных проектов" перед саммитом Альянса в Вильнюсе этим летом, и выразил надежду на ускорение политических решений по интеграции Украины в НАТО.

Он также положительно оценил получение "зеленого света" для тесного сотрудничества Украины с Агентством НАТО по поддержке и снабжению (NSPA), агентством закупок Альянса.