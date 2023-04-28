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В Украине увеличили количество ВВК вдоль линии фронта - Резников

В Украине увеличили количество ВВК вдоль линии фронта - Резников

Алексей Резников

КИЕВ. 28 апреля. УНН. В Украине увеличили количество военно-врачебных комиссий вдоль линии фронта, сообщил на пресс-конференции министр обороны Алексей Резников, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Мы уже увеличили количество ВВК вдоль линии фронта для того, чтобы наши раненые могли обращаться в эти учреждения не только на территории военных госпиталей, но и на территории гражданских медицинских учреждений», — заявил министр.

Детали

Он добавил, что важно решать задачи как «золотого часа», когда идет эвакуация раненого с линии фронта, так и дальнейшей реабилитации.

«Кроме того, по моей директиве будут введены должности психолога во всех лечебных учреждениях. Ошибочно было восприятие, что психологическую помощь должен получить раненый после завершения лечения. Ведь сам факт ранения — это уже психологическая травма», — добавил министр.

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Источник: УНН
Теги: Украина, Алексей Резников
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