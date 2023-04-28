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Правительство уволило Болоховца с должности главы Госагентства лесных ресурсов

Правительство уволило Болоховца с должности главы Госагентства лесных ресурсов

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Кабинет министров Украины уволил Юрия Болоховца с должности Председателя Государственного агентства лесных ресурсов Украины. Об этом информирует УНН ссылаясь на Telegram постоянного представителя КМУ в Верховной Раде Тараса Мельничука.

Детали

Мельничук сообщает, что назначено:

• Боева Сергея Сергеевича заместителем министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины по вопросам европейской интеграции;

• Тымчука Андрея Александровича первым заместителем Председателя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.

Уволено:

• Тихонова Сергея Андриановича с должности заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины;

• Болоховца Юрия Витальевича с должности Председателя Государственного агентства лесных ресурсов Украины.

Дополнение

Кабинет министров Украины уволил Вадима Мельника с должности Директора Бюро экономической безопасности Украины.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина, увольнение
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