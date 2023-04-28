Правительство уволило Болоховца с должности главы Госагентства лесных ресурсов
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Кабинет министров Украины уволил Юрия Болоховца с должности Председателя Государственного агентства лесных ресурсов Украины. Об этом информирует УНН ссылаясь на Telegram постоянного представителя КМУ в Верховной Раде Тараса Мельничука.
Детали
Мельничук сообщает, что назначено:
• Боева Сергея Сергеевича заместителем министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины по вопросам европейской интеграции;
• Тымчука Андрея Александровича первым заместителем Председателя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.
Уволено:
• Тихонова Сергея Андриановича с должности заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины;
• Болоховца Юрия Витальевича с должности Председателя Государственного агентства лесных ресурсов Украины.
Дополнение
Кабинет министров Украины уволил Вадима Мельника с должности Директора Бюро экономической безопасности Украины.