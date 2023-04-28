В Украине завершается льготный период на растаможку товаров для восстановления энергетической инфраструктуры

КИЕВ. 28 апреля. УНН. 1 мая завершается период льготного импорта товаров для восстановления энергетической инфраструктуры Украины. В том числе на Starlinkи и электрогенераторы снова будет начисляться НДС и ввозная пошлина, сообщила Государственная таможенная служба в Telegram, пишет УНН.

Детали

1 мая 2023 года завершается период освобождения импорта отдельных товаров от обложения НДС и ввозной пошлиной, а в отдельном случае - и от акцизного налога.

Следовательно, снова будет начисляться НДС и ввозная пошлина:

Для товаров, которые импортируются и пересылаются на таможенную территорию Украины в международных почтовых и экспресс-отправлениях. Речь идет в частности о:

электрогенераторные установки и части к ним;

отдельные трансформаторы, их части, инверторы;

отдельные аккумуляторы, включая сепараторы для них;

системы для обеспечения спутникового доступа в интернет (Starlink).

Для товаров, которые бесплатно предоставляются Энергетическим сообществом в качестве помощи предприятиям, работающим на рынке электрической энергии и ввозятся ими на таможенную территорию Украины для восстановления и ремонта инфраструктуры таких предприятий по согласованию с центральными органами исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в топливно-энергетическом комплексе.

Также, кроме НДС и ввозной пошлины возвращается еще и уплата акцизного налога: для отдельных товаров, импорт которых осуществляется общественными объединениями и/или благотворительными организациями, включенными в Реестр неприбыльных учреждений и организаций, для дальнейшей их бесплатной передачи обороне.

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