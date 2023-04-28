Правительство одобрило законопроект о надлежащем госрегулировании в сфере рынка азартных игр и лотерей

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Кабинет министров Украины одобрил законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно организации и проведения азартных игр и лотерей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на постоянного представителя КМУ в Верховной Раде Тараса Мельничука.

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«Одобрен проект Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно организации и проведения азартных игр и лотерей»», - написал Мельничук.

По его словам, законопроектом предлагается внести изменения в Законы Украины «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» и «О государственных лотереях в Украине», что позволит обеспечить надлежащее государственное регулирование в сфере регулирования рынка азартных игр и лотерей.

«Это будет способствовать оптимизации бюджетных расходов на обеспечение государственного регулирования в указанной сфере», - отмечает Мельничук.

Дополнение

Рада отменила упрощенную систему налогообложения для игорного бизнеса.