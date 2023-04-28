Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 40,35 -0,0457 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Посол Израиля объяснил, почему Нетаньяху сейчас не может приехать в Киев
Посол Израиля объяснил, почему Нетаньяху сейчас не может приехать в Киев
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
6960

Правительство одобрило законопроект о надлежащем госрегулировании в сфере рынка азартных игр и лотерей

Правительство одобрило законопроект о надлежащем госрегулировании в сфере рынка азартных игр и лотерей

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Кабинет министров Украины одобрил законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно организации и проведения азартных игр и лотерей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на постоянного представителя КМУ в Верховной Раде Тараса Мельничука.

Цитата

«Одобрен проект Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно организации и проведения азартных игр и лотерей»», - написал Мельничук.

По его словам, законопроектом предлагается внести изменения в Законы Украины «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» и «О государственных лотереях в Украине», что позволит обеспечить надлежащее государственное регулирование в сфере регулирования рынка азартных игр и лотерей.

«Это будет способствовать оптимизации бюджетных расходов на обеспечение государственного регулирования в указанной сфере», - отмечает Мельничук.

Дополнение

Рада отменила упрощенную систему налогообложения для игорного бизнеса.

Источник: УНН
Теги: лотереи, азартные игры
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.